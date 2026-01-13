DAX25.276 -0,3%Est506.021 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.553 +0,1%Bitcoin81.791 -0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl64,50 +1,0%Gold4.588 -0,6%
EQS-Adhoc: Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2025

16.01.26 17:41 Uhr
EQS-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2025

16.01.2026 / 17:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2025

Die Scherzer & Co. AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen, die noch u.a. dem Vorbehalt abweichender Bewertungsansätze und dem Vorbehalt der Abschlussprüfung unterliegen, wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,8 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 4,7 Mio. Euro ermittelt.

Net Asset Value (NAV): Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft (ohne Berücksichtigung der Nachbesserungsrechte und eventuell anfallender Steuern) beträgt zum 31.12.2025 3,39 Euro je Aktie und ist damit im Vergleich zum Jahresultimowert 2024 um 12,25% gestiegen.

Aktuell beträgt der NAV 3,40 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,58 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 24,12% unter dem Inventarwert vom 16.01.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.

Köln, 16. Januar 2026

Der Vorstand
Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Georg Issels
Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,
Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (0221) 82032-15
E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de



Ende der Insiderinformation

16.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221-820 32-0
E-Mail: info@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de
ISIN: DE0006942808
WKN: 694280
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2261672

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2261672  16.01.2026 CET/CEST

