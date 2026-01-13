EQS-Adhoc: Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2025

EQS-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2025



16.01.2026 / 17:41 CET/CEST

Die Scherzer & Co. AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen, die noch u.a. dem Vorbehalt abweichender Bewertungsansätze und dem Vorbehalt der Abschlussprüfung unterliegen, wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,8 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 4,7 Mio. Euro ermittelt.



Net Asset Value (NAV): Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft (ohne Berücksichtigung der Nachbesserungsrechte und eventuell anfallender Steuern) beträgt zum 31.12.2025 3,39 Euro je Aktie und ist damit im Vergleich zum Jahresultimowert 2024 um 12,25% gestiegen.



Aktuell beträgt der NAV 3,40 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,58 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 24,12% unter dem Inventarwert vom 16.01.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Köln, 16. Januar 2026



Der Vorstand

Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



Ende der Insiderinformation

