EQS-Adhoc: SPRINGER NATURE AG & Co. KGaA: Springer Nature hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SPRINGER NATURE AG & Co. KGaA: Springer Nature hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an



12.08.2025 / 18:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Springer Nature AG & Co. KGaA (“Springer Nature”) hebt heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und spiegelt damit die starke Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf wider. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 stieg der Umsatz auf € 926 Millionen und das bereinigte Betriebsergebnis auf € 241 Millionen, was einem organischen Wachstum von 6 % bzw. 10 % entspricht.



Angesichts der weiterhin positiven Entwicklung in allen Geschäftsbereichen erwartet das Unternehmen nun ein organisches1 Umsatzwachstum in einer Spanne von € 1.930 Millionen bis € 1.960 Millionen (zuvor: obere Hälfte der Spanne von € 1.885 Millionen bis € 1.935 Millionen) sowie ein organisches1 bereinigtes Betriebsergebnis in einer Spanne von € 540 Millionen bis € 560 Millionen (zuvor: obere Hälfte der Spanne von € 523 Millionen bis € 546 Millionen).



Die Anhebung der Prognose wird vor allem durch die starke Entwicklung im Segment Research getragen. Dort sind nahezu alle Vertragsverlängerungen für 2025 abgeschlossen und die weiterhin hohe Anzahl der eingereichten Artikel, insbesondere bei Full Open Access Zeitschriften, führte zu einem über dem Markt liegenden Wachstum bei den Veröffentlichungen. Die Segmente Health und Education entwickeln sich weiterhin im Einklang mit ihren jeweiligen Märkten und tragen so zur positiven Gesamtentwicklung der Gruppe bei.



Springer Nature wird die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 am 13. August 2025 veröffentlichen.



1 Bei konstanten 2025 Wechselkursen und ohne Konsolidierungseffekte; 1 EUR = 1,082 USD = 0,847 GBP = 163,8 JPY



---------------------------------------------

Mitteilende Person:

Thomas Geißelhart

EVP Corporate Finance, Group Treasury & Investor Relations

tel +49 30 82787 5111

thomas.geisselhart@springernature.com

---------------------------------------------



Wichtige Informationen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe „plant“, „zielt darauf ab“, „strebt an“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, “soll” oder „sollte“ oder jeweils deren Verneinung oder anderer Varianten oder vergleichbarer Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht besteht, übernimmt die Gesellschaft keine Verantwortung dafür, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



Verwendung alternativer Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der Definitionen der alternativen Leistungskennzahl bereinigtes Betriebsergebnis und organischer Änderung verweist Springer Nature auf die diesbezüglichen Definitionen auf Seite 38 des Geschäftsberichts 2024 unter der Überschrift "Wesentliche Kennzahlen" bzw. „Sonstige finanzielle Steuerungsgrößen“, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft verfügbar ist.







Ende der Insiderinformation

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

