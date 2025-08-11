DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,88 +2,9%Dow44.425 +1,0%Nas21.631 +1,2%Bitcoin102.605 +0,3%Euro1,1677 +0,5%Öl66,12 -0,9%Gold3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- Lilium, NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck
Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden? Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

EQS-Adhoc: SPRINGER NATURE AG & Co. KGaA: Springer Nature hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

12.08.25 18:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
20,20 EUR 0,84 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung
SPRINGER NATURE AG & Co. KGaA: Springer Nature hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

12.08.2025 / 18:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Springer Nature AG & Co. KGaA (“Springer Nature”) hebt heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und spiegelt damit die starke Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf wider. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 stieg der Umsatz auf € 926 Millionen und das bereinigte Betriebsergebnis auf € 241 Millionen, was einem organischen Wachstum von 6 % bzw. 10 % entspricht.

Angesichts der weiterhin positiven Entwicklung in allen Geschäftsbereichen erwartet das Unternehmen nun ein organisches1 Umsatzwachstum in einer Spanne von € 1.930 Millionen bis € 1.960 Millionen (zuvor: obere Hälfte der Spanne von € 1.885 Millionen bis € 1.935 Millionen) sowie ein organisches1 bereinigtes Betriebsergebnis in einer Spanne von € 540 Millionen bis € 560 Millionen (zuvor: obere Hälfte der Spanne von € 523 Millionen bis € 546 Millionen).  
 
Die Anhebung der Prognose wird vor allem durch die starke Entwicklung im Segment Research getragen. Dort sind nahezu alle Vertragsverlängerungen für 2025 abgeschlossen und die weiterhin hohe Anzahl der eingereichten Artikel, insbesondere bei Full Open Access Zeitschriften, führte zu einem über dem Markt liegenden Wachstum bei den Veröffentlichungen. Die Segmente Health und Education entwickeln sich weiterhin im Einklang mit ihren jeweiligen Märkten und tragen so zur positiven Gesamtentwicklung der Gruppe bei.

Springer Nature wird die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 am 13. August 2025 veröffentlichen.

1 Bei konstanten 2025 Wechselkursen und ohne Konsolidierungseffekte; 1 EUR = 1,082 USD = 0,847 GBP = 163,8 JPY

---------------------------------------------
Mitteilende Person:
Thomas Geißelhart
EVP Corporate Finance, Group Treasury & Investor Relations
tel +49 30 82787 5111
thomas.geisselhart@springernature.com
---------------------------------------------

Wichtige Informationen
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe „plant“, „zielt darauf ab“, „strebt an“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, “soll” oder „sollte“ oder jeweils deren Verneinung oder anderer Varianten oder vergleichbarer Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht besteht, übernimmt die Gesellschaft keine Verantwortung dafür, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Verwendung alternativer Leistungskennzahlen
Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der Definitionen der alternativen Leistungskennzahl bereinigtes Betriebsergebnis und organischer Änderung verweist Springer Nature auf die diesbezüglichen Definitionen auf Seite 38 des Geschäftsberichts 2024 unter der Überschrift "Wesentliche Kennzahlen" bzw. „Sonstige finanzielle Steuerungsgrößen“, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft verfügbar ist.

 


Ende der Insiderinformation

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 82787 - 0
E-Mail: ir@springernature.com
Internet: www.springernature.com
ISIN: DE000SPG1003
WKN: SPG100
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2183020

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2183020  12.08.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Springer Nature

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Springer Nature

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Springer Nature

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Springer Nature

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Springer Nature nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen