EQS-Adhoc: Wolftank Group AG informiert über erstinstanzliches Urteil gegen Tochtergesellschaft in Italien

Die Wolftank Group AG gibt bekannt, dass ihre 100%-Tochtergesellschaft Wolftank DGM Srl vom italienischen Zivilgericht Tribunale Ordinario di Bologna in erster Instanz zur Zahlung eines Schadenersatzes von rund EUR 4,5 Millionen an einen Kunden verurteilt wurde. Der Fall betrifft ein Projekt aus dem Jahr 2020, bei dem Wolftank DGM Srl als Subauftragnehmer dieses Kunden tätig war und in dessen Zusammenhang es zu einem Umweltschaden kam.

Rund drei Viertel des erstinstanzlich zugesprochenen Betrags entfallen auf Schadenersatz für angeblich entgangenen Gewinn des Kunden. Aus Sicht von Wolftank DGM Srl ist diese Summe unverhältnismäßig im Vergleich zum Vorfall. Für rund ein Viertel des zugesprochenen Schadenersatzes liegt eine Versicherungsdeckung vor, für den weiteren Teil prüft das Unternehmen das weitere Vorgehen mit dem Versicherer.



Gegen die Entscheidung des Tribunale Ordinario di Bologna sind Rechtsmittel möglich. Die Wolftank DGM wird gegen das Urteil vorgehen.



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe. Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zählen zum Angebot der Umweltdienstleistungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

Disclaimer:

Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.