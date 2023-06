adidas- und PUMA-Aktien gefragt: Lululemon-Ausblick gibt adidas und PUMA Aufwind - Goldman Sachs hebt Ziel für Lululemon an

Für die Aktien von adidas und PUMA ging es bereits im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um bis zu zwei Prozent nach oben, wenn man den Kurs mit dem Xetra-Schluss vom Vortag vergleicht. Im XETRA-Handel gewinnt die adidas-Aktie zeitweise 4,31 Prozent auf 157,24 Euro. Die PUMA-Aktie gewinnt unterdessen zeitweise 4,48 Prozent auf 46,38 Euro. Börsianer verwiesen auf starke Zahlen und den erhöhten Ausblick von Lululemon Athletica

Mit dem Anstieg folgten die adidas- und PUMA-Aktien in reduziertem Maße dem Lululemon-Aktienkurs, der nach Börsenschluss in New York um mehr als 13 Prozent anzog. Vorbörslich notiert das Papier am Freitag an der NASDQ zeitweise 14,98 Prozent höher bei 377,54 US-Dollar.

Das Unternehmen, das vor allem für seine Yoga-Bekleidung bekannt ist, legte starke Resultate für das erste Quartal vor und überzeugte außerdem mit einem Ausblick, der die Erwartungen übertraf.

Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs sagte anerkennend, der Zulauf bei Lululemon sei angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten weiter ermutigend. Sie blickt nach dem Quartal weiter optimistisch auf den Wachstumspfad der Marke und glaubt, dass die starke Innovationskraft von Lululemon dazu führt, dass kontinuierlich Marktanteile gewonnen werden.

Die Adidas-Aktien sind seit November, als der Wechsel des damaligen Puma-Chefs Björn Gulden zum Konkurrenten Adidas angekündigt worden war, gut gelaufen. Im Jahr 2023 beläuft sich das Plus bislang auf gut 22 Prozent, womit sie im DAX unter den Top-Zehn sind. Von einer schwachen Kursentwicklung im Mai versuchen sie sich nun zu erholen.

Doch des einen Wohl ist des andern Leid und so sieht es bei Puma in diesem Jahr mit einem Kursverlust von mehr als 18 Prozent wesentlich schlechter aus. Im MDAX zählen sie damit zu den größten Verlierern. Der Weggang Guldens wirkte auf den Kurs zwar nicht nachteilig und bis Anfang Februar ging es nach oben. Inzwischen aber ist der Kurs wieder auf das Niveau von Anfang November zurückgefallen.

Goldman Sachs hebt Ziel für Lululemon auf 435 Dollar - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lululemon nach Quartalszahlen von 430 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportbekleidungshändler habe mit durch die Bank starken Resultaten die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Brooke Roach in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markendynamik bleibe robust.

