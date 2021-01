Deutsche Post vereinbart E-Commerce-Kooperation in Frankreich - Deutsche Post-Aktie legt zu

Die Deutsche Post -Tochter DHL eCommerce Solutions ist eine Partnerschaft mit Colis Privé eingegangen, die den bestehenden Parcelshop-Service des DHL-Partners Relais Colis erweitert. Über Colis Privé können Pakete in Frankreich direkt an die Haustür geliefert werden.

"Wir sind der größte private B2C-Anbieter für die Hauszustellung auf dem französischen Inlandsmarkt und das einzige Privatunternehmen, das Pakete in Briefkästen zustellen darf", sagt Jean-Philippe Bergougnoux, General Manager von Colis Privé.

Auch für Colis Privé sei die Partnerschaft von Bedeutung, denn als Mitglied des europäischen Netzwerks von DHL Parcel Connect, der europäischen Plattform für grenzüberschreitende Paketzustellservices von DHL eCommerce Solutions, ermögliche sie dem Unternehmen den Ausbau der internationalen Kunden.

Das Paketzustellnetzwerk DHL Parcel Connect besteht laut Mitteilung aus 29 Partnern, darunter öffentliche Postbetreiber, Kurierunternehmen und DHL-Lieferunternehmen. Es verbindet über 70.000 Service Points in 28 Ländern Europas.

Colis Privé hat vier Infrastruktur-Hubs in Frankreich, einen in der Nähe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle, die weiteren im Norden, im Zentrum und im Südosten in der Nähe von Lyon.

Auf der Handelsplattform XETRA gewinnt de Akte der Deutschen Post am Dienstag zwischenzeitlich 1,59 Prozent auf 42,89 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

