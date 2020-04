METRO schließt Verkauf von METRO-China-Mehrheit ab - Real im Plan

METRO wird wie berichtet einen Anteil von 20 Prozent an METRO China behalten, "um weiterhin in dem hoch attraktiven Markt präsent zu bleiben und an den Vorteilen zu partizipieren".

Die Transaktion bewertet laut Mitteilung METRO China mit einem Unternehmenswert (EV) von 1,9 Milliarden Euro, was einem EV/Umsatz-Multiplikator von 0,7 entspricht, basierend auf dem Ende des Geschäftsjahres 2017/18.

Der Erlös soll die Bilanz stärken, die Liquiditätsreserven erhöhen und die Möglichkeiten für organische Investitionen verbessern, sobald die wirtschaftliche Erholung einsetzt, wie METRO schreibt.

"Das Closing ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einem reinen Großhändler", sagte METRO-Chef Olaf Koch. Der Mittelzufluss verschaffe dem Unternehmen "finanzielle Flexibilität und Optionen für die weitere Stärkung unserer Großhandelsfokussierung".

Koch lobte, dass METRO China trotz der Coronavirus-Epidemie alle Geschäfte durchgängig geöffnet halte und dabei die höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards beachte.

Darüber hinaus laufe der Abschluss des vollständigen Verkaufs des SB-Warenhausgeschäfts Real an die SCP Group nach Einschätzung von METRO "wie vorgesehen".

