BMW-Aktie: Halbleitermangel zwingt Mini zu Produktionsstopp in Oxford

Das Autowerk sei bereits seit Montag zu und werde bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben, teilte die BMW Group mit. "Wir beobachten die Situation sehr genau und sind in ständigem Austausch mit unseren Geschäftspartnern und Zulieferern", hieß es in der Mitteilung am Mittwoch. Bereits im vergangenen Frühjahr war die Mini-Fabrik wegen des Halbleitermangels für drei Tage geschlossen worden.

/cmy/DP/jha

OXFORD (dpa-AFX)

Bildquellen: North Monaco / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com