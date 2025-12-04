Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich gesunken

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 29. November spürbar abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 27.000 auf 191.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 222.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 218.000 von ursprünglich 216.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 9.500 auf 214.750.

In der Woche zum 22. November erhielten 1,939 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 4.000.

December 04, 2025 08:34 ET (13:34 GMT)