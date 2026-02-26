Erste Hürde genommen: Europa-Park will siebtes Hotel bauen

RINGSHEIM (dpa-AFX) - Rund um den Europa-Park in Rust und das Erlebnisbad "Rulantica" könnte ein siebtes Hotel entstehen. Der Zweckverband Tourismus, Dienstleistungen, Freizeit Ringsheim/Rust (ZVT), in dem die beiden Gemeinden vertreten sind, hat den Weg für die ersten Planungen freigemacht.

Bis zu 350 neue Zimmer geplant

Bei einer Sitzung in Ringsheim wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, wie Bürgermeister Pascal Weber (parteilos) als stellvertretender Vorsitzender des ZVT mitteilte. Der Europa-Park habe den Verband informiert, eine Änderung zu wünschen. Mehrere Medien hatten über die Pläne berichtet.

Zwar sei das vorgesehene Gelände nördlich von "Rulantica" als Baufläche unter anderem für Beherbergung und Gastronomie ausgewiesen, sagte Weber. Allerdings müsse das sogenannte Baufenster für die geplante Herberge erweitert werden. Geplant seien für das neue Hotel bis zu 350 weitere Zimmer.

Der rechtskräftige Bebauungsplan sieht laut der Beschlussvorlage eine Hotelnutzung mit maximal 350 Zimmern vor. Dort steht aber schon das Hotel Krønasår mit 315 Zimmern und fast 800 Betten. Naturschutzgebiete oder Ähnliches seien von den Änderungen nicht betroffen, sagte der Bürgermeister.

Bis zum möglichen Baustart wird es noch eine Weile dauern

Die Beschlüsse sind aber nur der erste Schritt für das Vorhaben. Nun könnte ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der dann unter anderem in die Bürgerbeteiligung gehe. Das Verfahren dauere voraussichtlich mindestens ein Jahr, sagte Weber. Danach erst könnte der Europa-Park einen Bauantrag stellen.

Von dort hieß es: "Wir befinden uns aktuell in einem sehr frühen Stadium der Planung und können zum jetzigen Zeitpunkt keine Details oder weitergehende Informationen nennen. Wir bitten um Verständnis."

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr knackte er nach eigenen Angaben erstmals die Marke von sieben Millionen Gästen./kre/DP/zb