Erste Schätzungen: ADTRAN legt Quartalsergebnis vor

19.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
7,94 EUR 0,08 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ADTRAN wird sich voraussichtlich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ADTRAN in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 274,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 227,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -5,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 922,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
08.11.2024ADTRAN BuyWarburg Research
07.08.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.05.2024ADTRAN BuyWarburg Research
28.02.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.11.2023ADTRAN BuyWarburg Research
