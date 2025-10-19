Erste Schätzungen: ADTRAN legt Quartalsergebnis vor

ADTRAN wird sich voraussichtlich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ADTRAN in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 274,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 227,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -5,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 922,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

