Erste Schätzungen: ADTRAN legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
ADTRAN wird sich voraussichtlich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ADTRAN in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 274,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 227,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -5,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 922,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
|08.11.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.2023
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
