Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

09.11.25 06:21 Uhr
Alimentation Couche-Tard wird voraussichtlich am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,736 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 18,02 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,77 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD im Vergleich zu 3,79 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 74,71 Milliarden USD, gegenüber 101,53 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

