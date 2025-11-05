DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.655 +0,2%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,43 +0,1%Gold3.976 +1,1%
Erste Schätzungen: Atkore International Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

05.11.25 06:21 Uhr
Atkore International Group wird voraussichtlich am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte Atkore International Group einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Atkore International Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 733,1 Millionen USD aus.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,56 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 12,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,83 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

