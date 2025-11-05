Erste Schätzungen: Atkore International Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Atkore International Group wird voraussichtlich am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte Atkore International Group einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Atkore International Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 733,1 Millionen USD aus.
6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,56 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 12,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,83 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
11.10.2017
Atkore International Group Neutral
UBS AG
08.02.2017
Atkore International Group Outperform
RBC Capital Markets
30.11.2016
Atkore International Group Outperform
RBC Capital Markets
05.07.2016
Atkore International Group Outperform
RBC Capital Markets
|08.02.2017
|Atkore International Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.11.2016
|Atkore International Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.07.2016
|Atkore International Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Atkore International Group Neutral
|UBS AG
