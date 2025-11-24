Erste Schätzungen: DSW A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
DSW A lässt sich voraussichtlich am 09.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DSW A die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,159 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DSW A 0,240 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 777,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 761,2 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,485 USD, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 2,90 Milliarden USD im Vergleich zu 3,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
