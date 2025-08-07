DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.176 -0,4%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A präsentiert Quartalsergebnisse

08.08.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc (A)
117,67 CNY -0,61 CNY -0,52%
Charts|News|Analysen

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird voraussichtlich am 23.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,505 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GigaDevice Semiconductor (Beijing) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,98 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,66 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,41 Milliarden CNY, gegenüber 7,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GigaDevice Semiconductor (Beijing) A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GigaDevice Semiconductor (Beijing) A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung