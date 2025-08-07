Erste Schätzungen: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A präsentiert Quartalsergebnisse

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird voraussichtlich am 23.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,505 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GigaDevice Semiconductor (Beijing) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,98 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,66 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,41 Milliarden CNY, gegenüber 7,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

