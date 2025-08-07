Erste Schätzungen: Jason Furniture (Hangzhou) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jason Furniture (Hangzhou) lädt voraussichtlich am 23.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Jason Furniture (Hangzhou) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,588 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,04 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,53 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,26 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,74 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 19,76 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net