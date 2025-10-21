Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kura Sushi USA A präsentiert voraussichtlich am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,126 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kura Sushi USA A noch -0,460 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,42 Prozent auf 78,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kura Sushi USA A noch 66,0 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,192 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 281,5 Millionen USD, gegenüber 237,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
