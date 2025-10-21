DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto15,62 +5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.056 -2,1%Euro1,1635 -0,1%Öl60,86 -0,1%Gold4.342 -0,3%
Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

21.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
63,07 USD 2,35 USD 3,87%
Charts|News|Analysen

Kura Sushi USA A präsentiert voraussichtlich am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,126 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kura Sushi USA A noch -0,460 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,42 Prozent auf 78,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kura Sushi USA A noch 66,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,192 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 281,5 Millionen USD, gegenüber 237,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

