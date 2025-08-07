Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) legt Quartalsergebnis vor
Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 23.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,123 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lepu Medical Technology (Beijing) 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,61 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,595 CNY, gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 6,93 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,02 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd (A)
Analysen zu Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd (A)
Keine Analysen gefunden.