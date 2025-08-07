DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.176 -0,4%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) legt Quartalsergebnis vor

08.08.25 06:21 Uhr

Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 23.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,123 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lepu Medical Technology (Beijing) 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,61 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,595 CNY, gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 6,93 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,02 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

