Erste Schätzungen: New Atlas Energy Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

19.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
New Atlas Energy Solutions Inc Registered Shs
10,24 USD -0,01 USD -0,10%
Charts|News|Analysen

New Atlas Energy Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass New Atlas Energy Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,008 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 272,7 Millionen USD gegenüber 304,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,44 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,134 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

