Erste Schätzungen: SUGI PHARMACY stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SUGI PHARMACY stellt voraussichtlich am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 41,86 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 33,14 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 220,81 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SUGI PHARMACY für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,66 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 247,30 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 141,96 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1.009,63 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 878,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net