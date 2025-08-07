Erste Schätzungen: Suzhou Everbright Photonics A präsentiert Quartalsergebnisse

Suzhou Everbright Photonics A lädt voraussichtlich am 23.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,180 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 86,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,9 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Suzhou Everbright Photonics A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 137,7 Millionen CNY aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,137 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,570 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 466,9 Millionen CNY, gegenüber 268,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net