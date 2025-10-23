Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sveafastigheter (publ) Registered wird voraussichtlich am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,625 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Sveafastigheter (publ) Registered einen Verlust von -1,690 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Sveafastigheter (publ) Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 390,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sveafastigheter (publ) Registered 368,0 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 SEK, gegenüber -8,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,54 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net