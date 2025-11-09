Erste Schätzungen: Symbotic A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Symbotic A wird sich voraussichtlich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Symbotic A 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 604,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Symbotic A 576,8 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,249 USD im Vergleich zu -0,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
