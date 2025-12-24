Erste Schätzungen: The Simply Good Foods informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
The Simply Good Foods veröffentlicht voraussichtlich am 08.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,362 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Simply Good Foods ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 337,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 341,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,92 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
