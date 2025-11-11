eToro Aktie News: eToro am Nachmittag in Grün

eToro im Fokus

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 39,29 USD.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 16.06.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

