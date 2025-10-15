eToro Aktie News: eToro tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf eToro-Kurs

Die Aktie von eToro zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die eToro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 39,08 USD.

Mit einem Wert von 39,08 USD bewegte sich die eToro-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 39,47 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 38,71 USD. Bei 39,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 12.621 eToro-Aktien.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können eToro-Anleger Experten zufolge am 15.06.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

