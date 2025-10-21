DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Notierung im Blick

eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Dienstagnachmittag ins Minus

21.10.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 38,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
33,60 EUR 1,20 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 38,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die eToro-Aktie bis auf 38,62 USD. Bei 39,58 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 23.222 eToro-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.06.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung