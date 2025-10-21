eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Dienstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 38,82 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 38,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die eToro-Aktie bis auf 38,62 USD. Bei 39,58 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 23.222 eToro-Aktien den Besitzer.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.06.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.