eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 38,82 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 38,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die eToro-Aktie bis auf 38,62 USD. Bei 39,58 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 23.222 eToro-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.06.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

