eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 43,65 USD ab.
Die eToro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 43,65 USD abwärts. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 43,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 15.365 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.
eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.06.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.
Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 USD fest.
