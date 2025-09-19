eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag tiefer

Blick auf eToro-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 43,65 USD ab.

Die eToro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 43,65 USD abwärts. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 43,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 15.365 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.06.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren