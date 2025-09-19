DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Blick auf eToro-Kurs

eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag tiefer

22.09.25 16:11 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 43,65 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
36,20 EUR -1,00 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eToro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 43,65 USD abwärts. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 43,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 15.365 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.06.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung