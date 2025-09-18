eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 43,88 USD abwärts.

Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 43,88 USD ab. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 43,77 USD. Bei 44,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.516 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 16.06.2026 dürfte eToro Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können eToro-Anleger Experten zufolge am 15.06.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

