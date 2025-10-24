eToro Aktie News: eToro steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 38,56 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 38,56 USD. Der Kurs der eToro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,56 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.643 eToro-Aktien den Besitzer.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 15.06.2027.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

