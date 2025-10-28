eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 39,84 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 39,84 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 39,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 40,07 USD. Zuletzt wechselten 30.818 eToro-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
