eToro Aktie News: eToro am Donnerstagnachmittag leichter

Blick auf eToro-Kurs

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 37,82 USD.

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 37,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 37,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 37,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.134 eToro-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 12.08.2025.

Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren