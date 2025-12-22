DAX24.265 -0,1%Est505.745 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.394 +0,4%Bitcoin76.259 +0,8%Euro1,1766 +0,4%Öl61,92 +2,3%Gold4.418 +1,8%
EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine

22.12.25 14:53 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die von Russland angegriffene Ukraine hat von der EU weitere Finanzhilfen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro ausgezahlt bekommen. Damit sollen die Staatsfinanzen und die öffentliche Verwaltung des Landes unterstützt werden, wie die Europäische Kommission mitteilte. Die Ukraine verteidigt sich seit inzwischen fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten Hilfen in dreistelliger Milliardenhöhe zugesagt - von militärischer und finanzieller Unterstützung bis hin zu Hilfe für Geflüchtete.

Allein die sogenannte Ukraine-Fazilität der EU ist mit 50 Milliarden Euro ausgestattet. Über die sogenannt Era-Initiative werden von der Europäischen Union rund 18,1 Milliarden Euro bereitgestellt. Für sie werden Zinserträge aus der Verwahrung eingefrorenen russischen Staatsvermögens in der EU genutzt./rdz/DP/nas