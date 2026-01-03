DAX25.307 +0,1%Est506.148 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.878 -1,2%Bitcoin55.932 -2,2%Euro1,1805 +0,1%Öl72,77 +2,6%Gold5.228 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichtem Plus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU wendet Mercosur-Handelsabkommen vorläufig an

27.02.26 14:08 Uhr

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Europäische Union wird ein Freihandelsabkommen mit einer Gruppe südamerikanischer Staaten vorläufig umsetzen. Dies ist ein Durchbruch für den Pakt. Europa versucht, die Handelsströme anzukurbeln. Hintergrund ist die Unsicherheit durch die Handelszölle von Präsident Donald Trump.

Wer­bung

Das Abkommen mit vier der Gründerstaaten der Zollunion Mercosur - Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay - wird vorläufig angewendet, wie Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, mitteilte. Der Pakt zielt darauf ab, den Handel zwischen den beiden Kontinenten zu öffnen.

Die Entscheidung zur Umsetzung des Abkommens folgt auf die Ratifizierung durch Uruguay und Argentinien. Brasilien und Paraguay dürften bald folgen, wie von der Leyen mitteilte. Dennoch kann das Abkommen nur mit Zustimmung des Europäischen Parlaments vollständig abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 08:09 ET (13:09 GMT)