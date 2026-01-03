EU wendet Mercosur-Handelsabkommen vorläufig an

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Europäische Union wird ein Freihandelsabkommen mit einer Gruppe südamerikanischer Staaten vorläufig umsetzen. Dies ist ein Durchbruch für den Pakt. Europa versucht, die Handelsströme anzukurbeln. Hintergrund ist die Unsicherheit durch die Handelszölle von Präsident Donald Trump.

Wer­bung Wer­bung

Das Abkommen mit vier der Gründerstaaten der Zollunion Mercosur - Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay - wird vorläufig angewendet, wie Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, mitteilte. Der Pakt zielt darauf ab, den Handel zwischen den beiden Kontinenten zu öffnen.

Die Entscheidung zur Umsetzung des Abkommens folgt auf die Ratifizierung durch Uruguay und Argentinien. Brasilien und Paraguay dürften bald folgen, wie von der Leyen mitteilte. Dennoch kann das Abkommen nur mit Zustimmung des Europäischen Parlaments vollständig abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 08:09 ET (13:09 GMT)