EUREX/Bund-Future bildet vorsichtig Aufwärtstrend aus

06.02.26 08:29 Uhr

DOW JONES--Getreu dem Motto - the trend is your friend - geht es für den Bund-Future am Freitag den dritten Tag in Folge bereits leicht aufwärts. Nachdem die EZB am Vortag keinen Impuls lieferte, könnte die anziehende Risikoaversion momentan Liquidität den Bundesanleihen zuführen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 18 Ticks auf 128,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,58 Prozent und das Tagestief bei 128,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.823 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 116,76 Prozent. Mit dem Bruch der 21- und der 55-Tagelinie hat sich das charttechnische Bild leicht aufgehellt.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)