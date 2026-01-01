DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
EUREX/Bund-Future im Plus

07.01.26 08:23 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.15 Uhr um 16 Ticks auf 127,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,94 Prozent und das -tief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.820 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 36 Ticks auf 110,44 Prozent - der Bobl-Future um 8 Ticks auf 116,33 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)