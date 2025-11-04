DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,08 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

04.11.25 08:37 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf etwas höher. Der Dezember-Kontrakt steigt um 17 Ticks auf 129,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.999 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 118,18 Prozent. Das technische Bild beim Bund-Future hat sich für die Marktstrategen der Helaba kaum verändert. Unterhalb der 21-Tagelinie und angesichts des belastenden Indikatorenumfeldes seien die Risiken auf der Unterseite nicht zu vergessen. Ein Test der Unterstützungszone um 128,90 sollte ins Kalkül gezogen werden.

Wer­bung

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 02:38 ET (07:38 GMT)