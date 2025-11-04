EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf etwas höher. Der Dezember-Kontrakt steigt um 17 Ticks auf 129,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.999 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 118,18 Prozent. Das technische Bild beim Bund-Future hat sich für die Marktstrategen der Helaba kaum verändert. Unterhalb der 21-Tagelinie und angesichts des belastenden Indikatorenumfeldes seien die Risiken auf der Unterseite nicht zu vergessen. Ein Test der Unterstützungszone um 128,90 sollte ins Kalkül gezogen werden.

Wer­bung Wer­bung

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 02:38 ET (07:38 GMT)