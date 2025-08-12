EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.28 Uhr 13 Ticks niedriger bei 130,13 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,26, das -tief bei 130,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.751 Kontrakte. Weder in der Eurozone noch in den USA stehen potenziell marktbewegende Daten zur Veröffentlichung an. Unterstützungen liegen laut Helaba an der 21-Tagelinie bei 129,86 und in der Zone um 129, Widerstände bei 130,76 und 131,33.

August 08, 2025 02:36 ET (06:36 GMT)