DAX23.824 +0,4%Est505.626 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,05 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

07.11.25 08:34 Uhr

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.22 Uhr 11 Ticks auf 129,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15 Prozent und das -tief bei 129 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.709 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 26 Ticks auf 115,14 Prozent - der Bobl-Future 5 Ticks auf 118,05 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)