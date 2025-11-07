EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben
07.11.25 08:34 Uhr
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.22 Uhr 11 Ticks auf 129,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15 Prozent und das -tief bei 129 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.709 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 26 Ticks auf 115,14 Prozent - der Bobl-Future 5 Ticks auf 118,05 Prozent.
November 07, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)