EUREX/Bund-Future unter Abgabedruck

09.03.26 08:24 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr 44 Ticks auf 126,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,70 Prozent und das Tagestief bei 125,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 164.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 20 Ticks auf 110,68 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 62 Ticks auf 115,90 Prozent. Die Zehnjahresrendite zieht von 2,87 am Freitag auf 2,91 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)