EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
21.01.26 06:13 Uhr
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.13 Uhr 81,0 Punkte auf 24.784,0. In den Handel gegangen war er mit 24.713,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.797,0 und das -tief bei 24.702,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 342 Kontrakte.
January 21, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)