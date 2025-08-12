EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 08:45 Uhr 33,0 Punkte höher mit 24.051,0. In den Handel gegangen war er mit 24.031,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.165,0 und das Tagestief bei 23.975,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.746 Kontrakte.

August 07, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)