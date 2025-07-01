DAX24.494 ±0,0%Est505.931 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,18 +1,3%Gold4.874 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

06.02.26 08:25 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf zunächst gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 28 auf 24.549 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.623 und das Tagestief bei 24.278 Punkten. Umgesetzt wurden bisher nur 891 Kontrakte. Nachdem sich am Vortag die Käufer reserviert zeigten, bleibt abzuwarten, ob der Verkaufsdruck zum Wochenschluss im Tagesverlauf erneut ansteigt. Der US-Arbeitsmarktbericht wurde auf kommenden Mittwoch verschoben, so dass es ein vergleichsweise ruhiger Nachmittag werden könnte.

Wer­bung

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 02:25 ET (07:25 GMT)