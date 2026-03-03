EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf deutlich nach unten. Der März-Kontrakt verliert 577 auf 24.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.052 und das -tief bei 24.759 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.123 Kontrakte. Das Handelsvolumen wie auch die bereits durchhandelte Spanne sind extrem hoch. Spannend wird es gegen 9.00 Uhr, wenn mit anziehender Liquidität auch die Profis an den Markt kommen. Mit Blick auf den Chart habe es im laufenden Jahr im Bereich von 24.500 Punkten mehrfach Kaufinteresse gegeben. Bis dahin könnte der Kontrakt zunächst durchrutschen, heißt es bei technisch orientierten Händlern.

March 02, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)