DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.300 +0,8%Euro1,1714 -0,5%Öl79,28 +9,3%Gold5.406 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament
Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach

02.03.26 08:32 Uhr

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf deutlich nach unten. Der März-Kontrakt verliert 577 auf 24.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.052 und das -tief bei 24.759 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.123 Kontrakte. Das Handelsvolumen wie auch die bereits durchhandelte Spanne sind extrem hoch. Spannend wird es gegen 9.00 Uhr, wenn mit anziehender Liquidität auch die Profis an den Markt kommen. Mit Blick auf den Chart habe es im laufenden Jahr im Bereich von 24.500 Punkten mehrfach Kaufinteresse gegeben. Bis dahin könnte der Kontrakt zunächst durchrutschen, heißt es bei technisch orientierten Händlern.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)