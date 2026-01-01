DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.833 +0,9%Euro1,1665 ±-0,0%Öl64,31 ±0,0%Gold4.585 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend höher - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Munich Re, DroneShield, Lufthansa, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord
Apple und Google verbünden sich! Gemini wird das Gehirn der neuen Siri! Apple und Google verbünden sich! Gemini wird das Gehirn der neuen Siri!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

EUREX/DAX-Future knapp behauptet

13.01.26 08:20 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp behauptet. Im Handel wird zunehmend darauf verwiesen, dass der Aktienmarkt "überkauft" sei und zumindest eine Konsolidierung anstehe. Auch am Terminmarkt weisen steigende Prämien bei steigenden Kursen auf ein mögliches Ende der Aufwärtsbewegung hin. Auch das dünne Handelsvolumen steht nicht für einen Stärke der Aufwärtsbewegung.

Wer­bung

Der März-Kontrakt verliert um 8:10 Uhr MEZ um vier auf 25.585 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.585 und das Tagestief bei 25.531 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 620 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)