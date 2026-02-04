DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.865 -3,5%Euro1,1788 -0,2%Öl67,92 -1,5%Gold4.880 -1,7%
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester

05.02.26 06:06 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 6.05 Uhr 7,0 Punkte auf 24.694,0. In den Handel gegangen war er mit 24.711,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.809,0 und das Tagestief bei 24.634,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 322 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)