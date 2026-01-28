DAX24.887 ±-0,0%Est506.007 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1977 -0,5%Öl67,61 -0,1%Gold5.286 +2,0%
EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Support hält

28.01.26 08:20 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt steigt um 15 auf 24.985 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.046 und das Tagestief bei 24.972 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.089 Kontrakte. Charttechnisch sehe das Bild sehr gut aus. "Der FDAX scheint im Unterstützungsbereich um 24.980 nach oben zu drehen", so ein Händler. Dies könnte die Grundlage für einen Ausbruch nach oben bilden. Wahrscheinlich sei dies aber erst, sobald die Aussagen der US-Notenbank am Abend bekannt seien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)