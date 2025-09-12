EUREX/Renten-Futures kaum bewegt vor EZB-Entscheid

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Händler rechnen mit keinen großen Bewegungen am Vormittag. Die wichtigsten Tagesereignisse wie die EZB-Entscheidung und die US-Verbraucherpreise finden erst am frühen Nachmittag statt.

Wer­bung Wer­bung

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 129,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,28 Prozent und das -tief bei 129,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.045 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 24 Ticks auf 114,6o Prozent ein - der Bobl-Future 2 Ticks auf 118,22 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)