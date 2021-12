Best Buy: Ausgeraubt

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Best Buy hatte, wie auch andere Händler, enttäuschende Quartalsergebnisse vorgelegt. Der Vorstand hatte dabei auf eine steigende Zahl von organisierten Diebstählen in den Filialen verwiesen. Die Aktie von Best Buy hat sich in diesem Jahr lange besser entwickelt als der breite Markt, weil die Kette von der steigenden Nachfrage nach Elektroartikeln in der Pandemie profitierte.

Inzwischen scheint sich das Geschäft zu normalisieren. Der Umsatz in den physischen Läden wuchs im Quartal nur noch um zwei Prozent und damit deutlich schwächer als im Vorjahreszeitraum, als es noch um fast 23 Prozent nach oben gegangen war.

