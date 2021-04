British American Tobacco-Aktie: Mit mehr Dampf

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Anleger setzen bei British American Tobacco (BAT) darauf, dass der Zigarettenkonzern seinen Rückstand bei Next Generation Products, die Tabak erhitzen statt ihn zu verbrennen, gegenüber dem US-Rivalen Philip Morris aufholen wird, ähnlich wie das BAT im US-Zigarettenmarkt gelungen ist. Diese These in einer aktuellen Studie der Barclays Bank beflügelte den Aktienkurs.

Um aufzuholen, müsse BAT jedoch seine Strategie, ähnlich wie der US-Rivale, besser fokussieren. Weil das bisher nicht geschehen sei, legte der Gewinn im abgelaufenen Geschäfts­jahr, anders als in früheren Jahren, lediglich im prozentual mittleren einstelligen Bereich zu, kritisieren die Analysten. Sie empfehlen BAT zum Kauf.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

____________________________