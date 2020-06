Deutsche Telekom-Aktie: Im Gespräch

€uro am Sonntag

Laut "Wall Street Journal" sind Softbank und Telekom in Gesprächen um Anteile am drittgrößten US-Mobilfunker. Derzeit halten die Bonner 44 Prozent, Softbank knapp 25 Prozent. Aufgrund eines Vertrags mit Softbank konsolidiert die Telekom den US-Mobilfunker bereits voll, wäre aber mit einem Mehrheitspaket unabhängiger von den Japanern. Die Bonner müssen indes beachten, ihre Verschuldung nicht stark zu erhöhen, sonst könnten Kreditvorgaben verletzt werden, was teuer käme. T-Mobile US lieferte im ersten Quartal je etwa die Hälfte des Konzernumsatzes von 19,9 Milliarden Euro sowie des operativen Gewinns von 6,5 Milliarden.

Skepsis: Börsianer reagierten vorsichtig, die Verschuldung könnte steigen. Langfristig wäre ein Deal von Vorteil. Solider Dividendentitel.

